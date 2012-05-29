"Молодіжний уряд" працевлаштують

Усі 22 переможця конкурсу з відбору кандидатів до складу Молодіжного уряду при голові Ради міністрів Криму будуть працевлаштовані в уряді автономії, повідомила прес-служба кримської організації Партії регіонів.

«Я вже дав вказівку в Радміні про те, щоб для цих молодих людей готували місця. Молодь потрібно вмонтувати в структуру влади в Криму, вони повинні зайняти ті місця, які б відповідали їх можливостям і здібностям», - заявив глава уряду республіки, лідер кримських регіоналів Анатолій Могильов.

Просування молодих лідерів по кар'єрних сходах буде залежати від того, як вони проявлять себе в період роботи в міністерствах і комітетах. «Головна мета проекту - виявити тих, які потенційно можуть працювати на нормальних держпосадах і просувати їх, щоб вони могли зайняти гідні місця», - зазначив Могильов.

Молодіжний уряд створюється для залучення молоді до розвитку автономії, а також формування молодої політичної еліти та кадрового резерву. Вын буде діяти як дорадчий орган і формується на конкурсній основі. Вік учасників - від 18 до 35 років.