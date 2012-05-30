Рибінспектори погоріли на хабарі

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу стосовно двох державних інспекторів Бахчисарайського територіального відділу Східно-Чорноморської державної рибоохорони за фактом одержання 12 тисяч гривень хабара, повідомив прес-секретар наглядового відомства Валерій Ястржембський.

Чиновники одержали від приватної особи кошти за непритягнення до адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю свіжою рибою і креветками.

Справу порушили за ч. 3 ст. 368 КК, санкція якої - покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням до 3 років права займати певні посади.