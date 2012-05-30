Послуги "Кримприроди" будуть в 2 рази нижче комерційних

Вартість послуг державної лабораторії, яка запрацює на базі республіканського підприємства «Кримприрода», будуть в 1,5-2 рази нижче, ніж у комерційних структурах, заявив голова Ради міністрів Криму та лідер кримської організації Партії регіонів Анатолій Могильов.

«У нас залишилася шикарна лабораторія, яка робить аналізи, які інші лабораторії не роблять. Як з нею вчинити: списати і викинути? Нелогічно. Тому ми створили на її базі республіканське комунальне підприємство, яке буде платити кошти до бюджету», - сказав Могильов, якого цитує прес-служба парторганізації.

У Криму в даний момент працюють близько 30 суб'єктів господарювання, які мають право на проведення даного дослідження, Рескомприроди зобов'язаний приймати укладення у всіх сертифікованих учасників ринку.

Крім того, глава уряду відзначив, що спроби ряду політиків розкритикувати створення нового підприємства продиктовані бажанням попіаритися. «Тим горлопанів, які кричали у Верховній Раді Криму, я б радив так: якщо є бажання, створіть таке підприємство, отримуйте сертифікат на дану лабораторію і проводите експертизи, а наш комітет буде їх приймати без питань. Ми створили комунальне підприємство, ціна на його послугу, яка обов'язкова для підприємств, на кілька порядків нижче. Чому шум піднявся? Тому що потрібно просто покричати, себе попіарити, що все погано, що все продається», - заявив кримський прем'єр.

23 травня депутати кримського парламенту проголосували за створення «Кримприроди» на базі лабораторії Республіканського комітету з охорони навколишнього природного середовища.