Могільов ратує за закон про мови

Ухвалення законопроекту про основи державної мовної політики дасть змогу забезпечити дотримання конституційних прав і свобод громадян України, для яких державна мова не є мовою спілкування. Про це заявив голова Ради міністрів Криму та лідер кримської організації Партії регіонів Анатолій Могильов.

«Прийняття закону в тому вигляді, в якому він є зараз, дозволить окремим регіонам України мати кілька мов на рівні регіональної. Це забезпечення права і свободи громадян того чи іншого регіону, де більша частина населення говорить не державною мовою. Це загальноєвропейська практика, тому прийняття такого закону було б правильним і справедливим», - заявив Могильов, якого цитує прес-служба кримської ПР.

Він підкреслив також, що програмою Партії регіонів передбачено надання російській мові статусу другої державної в Україні, ПР не відмовляється від своїх заяв і має намір добиватися внесення змін до Конституції, проте для цього в парламенті необхідна підтримка конституційної більшості: 300 депутатів.

«Попереду вибори до Верховної Ради України, і ми повинні розуміти, що тільки при наявності більшості, а ще краще конституційної більшості, що складається з однієї політичної сили або близьких союзників, можливо приймати закони, які забезпечать права всіх громадян, які проживають в тому чи іншому регіоні України», - сказав «регіонал».

24 травня розгляду законопроекту про принципи мовної політики в ВР не відбулося. У парламенті сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від «БЮТ-Батьківщини» і НУ-НС, які протестували проти документа, розробленого «регіоналами».