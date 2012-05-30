Робочий загинув на будмайданчику

Житель Криму загинув на будівельному майданчику на півдні півострову - при проведенні земельних робіт на будівельника зсипалося приблизно 8 кубометрів грунту, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався 29 травня поблизу житлового комплексу в селищі Масандра.

Чоловіку було 30 років, він з Джанкойського району.

Правоохоронці ведуть розслідування.