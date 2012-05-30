Робочий загинув на будмайданчику
10:14, 30 травня 2012Крым
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На чоловіка впали 8 кубів грунту
Житель Криму загинув на будівельному майданчику на півдні півострову - при проведенні земельних робіт на будівельника зсипалося приблизно 8 кубометрів грунту, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 29 травня поблизу житлового комплексу в селищі Масандра.
Чоловіку було 30 років, він з Джанкойського району.
Правоохоронці ведуть розслідування.
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