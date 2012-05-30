Судак отримає більше 30 мільйонів на реконструкцію набережної

Місто відзначає солідний ювілей

Судак отримає 34,4 млн гривень з державного бюджету України на реконструкцію та благоустрій набережної, роботи проведуть до 1800-річчя заснування міста, повідомила прес-служба кримського уряду. Проектно-кошторисну документацію реконструкції раніше схвалила філія підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в Криму. Судак відзначить ювілей в жовтні.



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