Судак отримає більше 30 мільйонів на реконструкцію набережної
10:27, 30 травня 2012Крым
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Місто відзначає солідний ювілей
Судак отримає 34,4 млн гривень з державного бюджету України на реконструкцію та благоустрій набережної, роботи проведуть до 1800-річчя заснування міста, повідомила прес-служба кримського уряду.
Проектно-кошторисну документацію реконструкції раніше схвалила філія підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в Криму.
Судак відзначить ювілей в жовтні.
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