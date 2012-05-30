Куніцин став тренером
10:31, 30 травня 2012Крым
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Привіз "багаж знань" з Києва
Генеральний директор спортивного клубу "Таврія" (Сімферополь), президент Федерації футболу Криму Сергій Куніцин отримав тренерський диплом категорії "Б" УЄФА і відповідну міжнародну ліцензію, повідомила прес-служба "Таврії".
Куніцин пройшов курс навчання в центрі ліцензування Федерації футболу України.
"Багаж знань, отриманий під час навчання в Києві, допоможе йому глибше зрозуміти тонкощі футболу і поліпшити якість своєї роботи на посту генерального директора клубу", - йдеться в прес-релізі.
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