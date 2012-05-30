Куніцин став тренером

Генеральний директор спортивного клубу "Таврія" (Сімферополь), президент Федерації футболу Криму Сергій Куніцин отримав тренерський диплом категорії "Б" УЄФА і відповідну міжнародну ліцензію, повідомила прес-служба "Таврії".

Куніцин пройшов курс навчання в центрі ліцензування Федерації футболу України.

"Багаж знань, отриманий під час навчання в Києві, допоможе йому глибше зрозуміти тонкощі футболу і поліпшити якість своєї роботи на посту генерального директора клубу", - йдеться в прес-релізі.