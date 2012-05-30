Кримські військові отримають 5 БТРів

Шість машин БТР-80, відремонтованих на Миколаївському ремонтно-механічному заводі, поповнять лави Збройних сил України. П’ять отримає батальйон морської піхоти ВМС, дислокований у Феодосії, а одна бойова машина надійде до розвідувального батальйону 8-го армійського корпусу Сухопутних військ у Новоград-Волинському, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

Бойові машини пройшли капремонт.

"На заводі 29 травня відбулася церемонія передачі у військові частини шести БТР-80. Решта 11 бронетранспортерів в рамках державного оборонного замовлення будуть відремонтовані на підприємстві і передані у війська у найближчі місяці", - йдеться в прес-релізі.