Наречені влаштують парад в Ялті

Парад наречених відбудеться 8 червня в Ялті, в заході візьмуть участь 50 дівчат, повідомили організатори.

"Важливою метою параду є об'єднання культур різних народів, що дуже актуально для нашого регіону, тому вибрана концепція "Нареченої різних країн світу". У заході візьмуть участь 50 дівчат з Ялти, Сімферополя і Севастополя. Це будуть українські, татарські, європейські, грецькі, іспанські, індійські, японські наречені", - говориться в прес-релізі.

У заході візьмуть участь 20 перукарів, 15 візажістов, 15 фотографів, а також відеооператори.

У програмі - дефіле, танці, конкурс стилістів, церемонія одруження, кидання букетів.

Парад організували перукар Ірина Бондарева і фотохудожник Наталія Цуканова.