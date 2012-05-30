Україна може заробити мільярди на 2 ділянках шельфу

Мінімальний розмір спеціального платежу (премії) до державного бюджету, який вноситься інвестором протягом десяти днів після підписання угоди про розділ продукції (СРП) - вуглеводнів, які видобуватимуться на Скіфській і Фороському ділянках Чорноморського шельфу, повинен скласти не менше 2,4 млрд грн по кожній ділянці, йдеться в оприлюднених на урядовому сайті постановах Кабінету міністрів України № 454 і № 455 від 23 травня.

Мінімальний обсяг інвестицій на першому етапі геологорозвідувальних робіт повинен становити не менше 1,6 млрд грн по кожній ділянці.

Обсяг інвестицій на другому етапі, в тому числі дослідно-промислової експлуатації, визначається за умовами конкурсу. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його витрати, встановлена на рівні 70%, а частка держави в прибуткової продукції повинна складати не менше 20%.

Передбачається, що угоди будуть укладені на 50 років.

Площа Скіфського ділянки становить 16,698 тис. кв. км, Фороської - 13,615 тис. кв. км.