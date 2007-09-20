Кисельов вважає незаконним указ Ющенко

Київ. 20 вересня. УНІАН. Лідер Кримської організації Партії регіонів, депутат Верховної Ради V скликання Василь КИСЕЛЬОВ вважає незаконним указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про позбавлення керівників Автономної Республіки Крим державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що таке рішення глави держави демонструє, що «закон один для всіх, крім Президента України». За його словами, підставою для зняття держохорони був той факт, що голова ВР АРК, перебуваючи у відпустці, агітував за Партію регіонів.

При цьому В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що такі дії тільки підняли рейтинг Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня офіційний сайт Постійного представництва Президента України в АРК повідомив, що Президент країни позбавив вище керівництво Автономної Республіки Крим – голову ВР і прем`єра, а також постійного представника Президента - державної охорони.