Прем'єри країн СНД злетяться до Ялти в оксамитовий сезон
11:27, 30 травня 2012Крым
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Новини з Ашхабада
Наступне засідання ради глав урядів країн Співдружністі незалежних держав відбудеться у вересні в Ялті, повідомив виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв в середу на засіданні ради прем'єрів СНД, яке відбувається в Ашхабаді (Туркменістан).
«Під час засідання у вузькому складі за пропозицією України було вирішено провести чергове засідання глав урядів СНД у вересні цього року в Ялті», - сказав Лебедєв.
Він додав, що точну дату проведення засідання буде визначено пізніше.
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