Прем'єри країн СНД злетяться до Ялти в оксамитовий сезон

Наступне засідання ради глав урядів країн Співдружністі незалежних держав відбудеться у вересні в Ялті, повідомив виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв в середу на засіданні ради прем'єрів СНД, яке відбувається в Ашхабаді (Туркменістан).

«Під час засідання у вузькому складі за пропозицією України було вирішено провести чергове засідання глав урядів СНД у вересні цього року в Ялті», - сказав Лебедєв.

Він додав, що точну дату проведення засідання буде визначено пізніше.