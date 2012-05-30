Торговці амфетаміном отримали від 4 до 10 років в'язниці

Євпаторійський міський суд засудив 5 членів угруповання, які займалися наркозбутом на заході Криму, до 4-10 років ув’язнення, повідомила прес-служба республіканської прокуратури.

"Прокуратурою повністю доведено вину жителів Євпаторії та Сак в незаконному розповсюдженні наркотичних речовин на території цих міст. Загалом доведено 14 епізодів збуту амфетаміну", - йдеться в прес-релізі.

Організатору злочинної групи призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, решта учасників банди проведе в ув’язненні від 9 до 4 років.