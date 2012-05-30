У Криму стартував фестиваль "Динамо" - дітям України"

Всеукраїнський фестиваль "Динамо" - дітям України", приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, відкрився на центральному стадіоні у Феодосії, повідомляє прес-служба кримського уряду.

У заході беруть участь юнаки та дівчата 1997-1998 років народження з 27 команд усіх регіонів України.

Учасники фестивалю проведуть спортивні ігри та естафети, інтелектуальні вікторини з історії "динамівського" та Олімпійського руху, майстер-класи з видів спорту, екскурсії.

"Цей захід приурочено до Дня захисту дітей і він є знаковою подією. Я бажаю всім вам успіхів і нових перемог", - звернувся голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов до учасників.

Фестиваль, метою якого є залучення молоді до активних занять спортом, пропаганди здорового способу життя, виховання патріотизму, триватиме до 31 травня.