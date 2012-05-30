Синоптики обіцяють грози в четвер

Короткочасні грозові дощі (вночі на півночі невеликі) очікуються в четвер в Україні, лише у західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях - без опадів.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях північно-західний, 7-12 м/с, вдень на півдні та сході країни в окремих пунктах шквали 15-20 м/с, град, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у південній та східній частині вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Карпатах та горах Криму вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Києві температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.