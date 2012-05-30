"АероСвіт" починає регулярні польоти з Сімферополя в Петербург

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" з 1 червня починає власні польоти за маршрутом Сімферополь - Санкт-Петербург, повідомила її прес-служба.

Протягом місяця авіаперевізник збільшить частотність рейсів на лінії з 4 до 5 на тиждень.

Тривалість перельоту складе приблизно 3 години.

На лінії будуть використовуватися літаки Boeing 737.

Новий маршрут орієнтований на обслуговування, перш за все, туристичних потоків з північно-західного регіону Росії на популярні серед росіян курорти Криму.

Крім того, в період літнього сезону 2012 року "АероСвіт" планує почати рейси із Сімферополя до Єревану і Єкатеринбургу.

Компанія "АероСвіт - Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Зараз обслуговує 80 міжнародних маршрутів в 34 країни, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

"АероСвіт" оперує флотом у складі 27 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 19 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.