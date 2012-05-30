Кримчани побачать проходження Венери по диску Сонця

Одне з найрідкісніших передбачуваних астрономічних явищ - проходження Венери по диску Сонця - зможуть спостерігати жителі Сімферополя 6 червня, повідомляє сайт 0652.ua.

За інформацією астрологів, в цей час Венера буде перебувати між Сонцем і Землею. Друга планета Сонячної системи буде схожа на маленьку чорну цятку, що рухається по сонячному диску.

"Проходження схожі з сонячними затемненнями, але хоча діаметр Венери майже в 4 рази більше, ніж у Місяця, під час проходження вона виглядає приблизно в 30 разів менше Сонця, так як знаходиться значно далі від Землі, ніж Місяць", - повідомляє сайт.

Спостерігати за явищем необхідно, захищаючи очі за допомогою оптичних приладів з сонячним фільтром. Можна пробувати спостерігати через скельце щитка зварювальника, гнучкий диск розібраної дискети, засвічену фотоплівку.

Кожні 243 роки повторюються 4 проходження Венери по диску Сонця: два взимку (через 8 років), потім довгий проміжок в 121,5 року, ще два влітку (знову через 8 років) і проміжок в 105,5 року.

Нещодавнє проходження трапилося в 2004 році. Наступні проходження будуть тільки в 2117 і 2125 роках.