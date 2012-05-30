12 продавців зілля підуть під суд
16:20, 30 травня 2012Крым
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ОЗУ працювала в Алушті та Саках
Прокуратура Криму передала до Центрального райсуду Сімферополя кримінальну справу проти 12 членів злочинної організації, які займалися поширенням наркотиків в Алушті і Сакському районі, повідомила прес-служба наглядового відомства.
Банда складалася з двох територіальних груп, що діяли з кінця 2010 по серпень 2011 року.
«Зілля вони купували, а також вирощували самі, розробляючи плани по організації збуту наркотиків в інші регіони країни і сусідні держави», - говориться в прес-релізі.
Правоохоронці присікли діяльність банди.
Торговцям пред'явили звинувачення в створенні злочинної організації і поширенні наркотиків.
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