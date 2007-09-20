Представник Ющенко закликає кримчан перевірити себе в списках виборців

Сімферополь. 20 вересня. УНІАН. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО закликає кримчан брати активну участь в уточненні списків виборців, які сформовані місцевими органами влади і передані до окружних і дільничних виборчих комісій.

Про це УНІАН повідомили в Представництві глави держави в АРК.

«Аналіз інформації, що надходить з регіонів до Представництва Президента України в АРК, свідчить, що в даний час всі списки сформовані, але містять деякі неточності, які можуть перешкоджати в реалізації виборчого права громадян», - наголошується в повідомленні.

Для усунення погрішностей у списках виборців В.ХОМЕНКО звертається до мерів міст, голів районних держадміністрацій з проханням активізувати роботу серед населення і через друковані ЗМІ, радіо і телебачення організувати постійні звернення до виборців регіону з метою відвідин ними дільничних виборчих комісій для перевірки правильності відомостей і уточнення своїх паспортних даних.

З метою забезпечення невід`ємного права громадян України вільно обирати законодавчу владу Представник Президента просить всіх жителів Криму «знайти час і можливість перевірити правильність своїх даних у списках виборців, щоб в день виборів не виникали проблеми при реалізації конституційного права на вибори».

В.ХОМЕНКО наполягає на необхідності такої перевірки, оскільки прийняті доповнення до закону не дозволяють в день голосування приймати заяви і розглядати в судах скарги з приводу наявних відомостей в списках.