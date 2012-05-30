Сім'ю ветерана вигнали на вулицю в Криму. Прем'єр доручив розібратися

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив з'ясувати, на якій підставі в Керчі виселили з квартири сім'ю ветерана Великої Вітчизняної війни, повідомила прес-служба кримського уряду.

За даними сайту kerch.fm, 28 травня сім'ю з шести чоловік, включаючи ветерана, літню жінку-інваліда і двох малолітніх дітей десяти і трьох років, вигнали на вулицю з купленої квартири. Впродовж чотирьох років сім'я судилася з колишніми господарями житла, серед яких - колишні увязнені. Суд прийняв рішення на користь колишніх господарів, пише видання.

«Я доручив в найкоротші терміни розібратися в цій ситуації і відновити справедливість», - сказав Могильов.