На іпотеку для бідних тепер можуть претендувати багаті

Сім'ї зі щомісячним доходом до 21-46 тис. грн можуть розраховувати на отримання пільгових кредитів на придбання нерухомості під 3% річних, пише "Коммерсант".

Своєю постановою N465 від 23 травня, в "Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов" уряд вніс відповідні зміни до програми надання соціального житла.

Тепер середньомісячний дохід позичальника та членів його сім'ї повинен бути до 10 середньомісячних зарплат (29,42 тис. грн для України; 45,92 тис. грн для Києва), тоді як раніше поріг був 5 середніх зарплат (для України - 14,71 тис . грн). Таким чином, претендувати на пільгові кредити зможуть і ті, хто щомісяця отримує понад 10 мінімальних зарплат (10,94 тис. грн).

В Мінрегіонбуді зміни пояснюють необхідністю усунути соціальну несправедливість. "Для сім'ї з однієї особи поріг збільшився удвічі і тільки. До змін сукупний дохід позичальника не повинен був перевищувати п'яти середніх зарплат по регіону, тобто для участі в програмі позичальник у Волинській області повинен був мати дохід від 3,8 тис. до 11 тис. грн. Після зміни сукупний дохід оцінюється для всієї родини і не повинен перевищувати десяти середніх зарплат, наприклад для сім'ї у Волинській області - до 22 тис. грн", - повідомили в прес-службі міністерства.

Серед іншого позичальникам дозволили не перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Проте пріоритет буде саме у "черговиків" та молодих сімей з дітьми.

Нормативна площа житла становить 40 кв. м загальної площі на самотнього громадянина або сім'ю з двох осіб, і 58 кв. м на сім'ю з трьох і більше осіб. Діють і нормативи за ціною квадратного метра житла: у Києві - 7 тис. грн, у Київській області, обласних центрах, Севастополі та Сімферополі - 5 тис. грн, для інших населених пунктів - 4 тис. грн.

Позичальник може придбати житло будь-якої площі і вартості, але компенсація буде виплачуватися тільки виходячи з нормативної площі та вартості.

Експерти видання вважають, що розширення кола потенційних учасників програми має на меті сформувати позитивне ставлення середнього класу до уряду та залучення заможних клієнтів в банки, які погодилися взяти участь у програмі.