Підліток потонув у ставку в Криму
10:51, 31 травня 2012Крым
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Пошуки тіла результатів не дали
Підліток потонув у ставку в Кіровському районі Криму, пошуки тіла поки результатів не дали, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників 30 травня.
Загинув 15-річний місцевий житель.
"Для проведення робіт залучили двох водолазів. Станом на 19.00 пошуки не дали результатів. О 7.00 роботи відновили", - йдеться в прес-релізі.
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