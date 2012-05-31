Підліток потонув у ставку в Криму

Підліток потонув у ставку в Кіровському районі Криму, пошуки тіла поки результатів не дали, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників 30 травня.

Загинув 15-річний місцевий житель.

"Для проведення робіт залучили двох водолазів. Станом на 19.00 пошуки не дали результатів. О 7.00 роботи відновили", - йдеться в прес-релізі.