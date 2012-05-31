"Ярмарок забутих речей" влаштують у Сімферополі

Добродійна акція «Ярмарок "забутих речей"», приурочена до дня захисту дітей, пройде з 1 по 3 червня в Дитячому парку Сімферополя.

Організатори просять жителів Криму принести речі - нові або у хорошому стані, які можна продати. Виручені кошти направлять на покупку медикаментів і засобів гігієни для відділення ВІЛ-інфікованіх дітей, які залишилися без піклування батьків, в «Дитячій інфекційній клінічній лікарні».

«На ярмарку можуть знайти нових господарів ваші старі, забуті речі: книги, диски, браслети, сережки, кільця, сумки тощо. Підійдуть будь-які речі (окрім одягу), вироби, сувеніри, які можуть викликати інтерес у покупців. Якщо у вас є "забутий", неліквідний товар або продукція/послуги, які ви могли б пожертвувати для добродійної акції, будемо дуже вдячливі за допомогу», - говориться в прес-релізі фонду «Руки світла».