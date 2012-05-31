Подаровані Севастополю Москвою тролейбуси ввезуть без сплати ПДВ

Подаровані Севастополю урядом Москви 10 нових тролейбусів буде увезено без сплати податку на додану вартість у зв`язку з ухваленням 24 травня Верховною радою України закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм», повідомила прес-служба Севастопольської державної адміністрації.

«Зміни до закону були ініційовані керівництвом Севастопольської МДА в особі її голови Володимира Яцуби», - йдеться в прес-релізі.

Як роз`яснили у прес-службі, згідно із прийнятими змінами, стаття 197 Податкового кодексу України доповнена пунктом про «безвідплатну передачу в державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів, тролейбусів, автобусів для перевезення громадян на маршрутах (лініях) згідно з вимогами життєзабезпечення населених пунктів».

За інформацією прес-служби, два тролейбуси, що раніше прибули до міста з Москви, вже розмитнено.

Разом з тим, ухвалений закон поки що перебуває на підписанні у президента Віктора Януковича.