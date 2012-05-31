Перший день літа в Україні буде дощовим

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощову погоду 1 червня в Україні.

Вночі у Криму, Приазов`ї та східних областях подекуди пройде невеликий дощ, вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі, грози. На заході місцями сильні дощі, в окремих районах пориви вітру 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та західних областях 5-10°, на решті території 9-14°; вдень 19-24°, у західній частині 15-20°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Києві температура вночі 8-10°, вдень 21-23°. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.