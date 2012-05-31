Екс-мера, яка вилучила землю на 80 мільйонів, звільнили від ув`язнення

Міський суд Алушти засудив до чотирьох років ув`язнення, але звільнив від відбування покарання у зв`язку із закінченням термінів давності колишнього голову селища Гаспра Олену Тетеру, звинувачену в незаконному вилученні в трьох санаторіїв мережі «Укрпрофздравниця» 33 га землі вартістю понад 78 млн гривень.

Прокуратура Криму не задоволена вироком і готує апеляцію, повідомила прес-служба наглядового відомства.

За її даними, керівник селища підроблювала рішення сесії, на підставі якого санаторії «Парус», «Україна» і «Ясна поляна» позбулися права користування частиною своєї землі.

«Суд призначив підсудній покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права протягом трьох років обіймати певні посади, проте звільнив її від покарання у зв`язку із закінченням термінів давності. У зв`язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину прокуратура готує апеляцію на вирок», - йдеться в прес-релізі.

Тетера, яка керувала Гаспрою в 2002-2006 роках, була затримана восени 2010 року.