Приватні інвестиції в турсезон в Криму виросли майже вдвічі

Приватні інвестиції в підготовку інфраструктури Криму на початок туристичного сезону в 2012 році зросли на 49% в порівнянні з 2011 роком - до 1 млрд гривень, повідомив міністр курортів і туризму автономії Олександр Лієв на прес-конференції в агентстві УНІАН.

«У 2011 році в підготовку інфраструктури до курортного сезону приватний бізнес вклав 670 мільйонів гривень, в курортний сезон 2012 роки в підготовку бізнес офіційно вклав більше мільярда гривень», - сказав він.

За словами Лієва, розвитку інвестування в галузь сприяла, зокрема, трирічна программа реформування і розвитку санаторно-курортного і туристичного комплексу республіки Крим, прийнята Радою міністрів автономії в 2011 році вартістю 270 млн гривень.

Лієв відзначив також, що ефективність програми визначатиметься не збільшенням кількості туристів, а зростанням надходжень до бюджету від галузі. «Ми чекаємо збільшення долі туризму в загальній економіці з 6% до 15% і збільшення прямого доходу від туризму в 4 рази за три роки», - сказав він.