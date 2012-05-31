Татари звуть на сабантуй
14:08, 31 травня 2012Крым
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Свято пройде в Сімферополі
Татарське національне свято "Сабантуй" відзначать 9 червня в Сімферополі. Торжества відбудуться на правом березі річки Салгир в районі вулиці Гурзуфська, повідомив Республіканський комітет зі справ міжнаціональних стосунків і депортованих громадян.
"Своїми виступами Сабантуй прикрасять професійні колективи, артисти, учасники художньої самодіяльності Криму, а також артисти з Татарстану", - говориться в прес-релізі.
На святі проведуть національні і спортивні ігри, дитячі розважальні програми та конкурси.
Організатор "Сабантуя" в Сімферополі - кримська асоціація татар Поволжья "Ідель".
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