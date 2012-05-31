Татари звуть на сабантуй

Татарське національне свято "Сабантуй" відзначать 9 червня в Сімферополі. Торжества відбудуться на правом березі річки Салгир в районі вулиці Гурзуфська, повідомив Республіканський комітет зі справ міжнаціональних стосунків і депортованих громадян.

"Своїми виступами Сабантуй прикрасять професійні колективи, артисти, учасники художньої самодіяльності Криму, а також артисти з Татарстану", - говориться в прес-релізі.

На святі проведуть національні і спортивні ігри, дитячі розважальні програми та конкурси.

Організатор "Сабантуя" в Сімферополі - кримська асоціація татар Поволжья "Ідель".