"Вітіну" тисячу даватимуть з 1 червня

1 червня, в перший день кампанії з виплати вкладв Ощадбанку колишнього СРСР, що знецінилися, близько 70-80 тисяч громадян зможуть одержати компенсацію в розмірі 1 тис. гривень, заявив голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов на брифінгу в четвер.

«З 1 червня буде близько 70-80 тис. чоловік по всій Україні, які, згідно зі своєю чергою, свого часу прийдуть і одержать свою тисячу гривень у вигляді картки, готівкою або, за бажанням, направлять на депозит», - зазначив він.

За словами Подрєзова, на сьогодні реєстрацію пройшли близько 1,5 млн чоловік. Також він повідомив, що Міністерство фінансів вже переказало перший транш для здійснення цих виплат. «Ми одержали на вчорашній день 200 млн грн і 1,2 млрд грн чекаємо сьогодні», - сказав він.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров зобов'язав міністра фінансів і керівництво Ощадбанку забезпечити комфортні умови для отримання компенсацій вкладниками Ощадбанку СРСР.

Згідно з постановою Кабміну, вкладник може використовувати компенсаційні кошти, зараховані на його поточний рахунок, шляхом отримання готівкою, переказу на депозитний або інший рахунок у банкуі з використанням спеціального платіжного засобу «Національна картка». При цьому, видача карток громадянам України здійснюється безплатно.