82% інформації в світі про Україну - негативна

Світові ЗМІ почали більше писати про Україну, проте 82% інформації - негативна, повідомив президент Bohush Communications, віце-президент Української PR Ліги Денис Богуш на прес-конференції в четвер в Києві.

За його словами, згідно із загальним оглядом досліджень іміджу України в 12 країнах світу за період 2000-2010 років, який проводився його компанією, Україна - маловпливова і маловідома європейська держава, що знаходиться в пошуках свого місця в світі.

Також її відзначають як кризову і політично нестабільну країну з неефективною владою та корупцією у всіх органах влади, імідж України переважно негативний для бізнесу. Україна в цей період також асоціюється з можливим проведенням Євро-2012, поразкою помаранчевої революції та Чорнобилем (небезпечна країна), проблемами з Росією, красивими жінками та дешевими повіями.

Водночас, з січня по вересень 2011 року в основних світових медіа було 334 повідомлення про Україну, з яких 202 - негативні, 88 - нейтральні і лише 44 - позитивні. Зокрема, це CNN, BBC, The Wall Street Journal та Die Welt. «Тобто, можна сказати, що 62% матеріалів про Україну - негативні» - сказав Богуш.

Проте з вересня 2011 року по березень 2012 року кількість повідомлень в цих медіа зросла до 1930, більшість з яких - негативні. Таким чином, на цей період кількість негативних повідомлень становила вже 82%.

Серед тем, які висвітлювали світові ЗМІ, були повідомлення про масові вбивства тварин та суд над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. Серед інших тем - расизм та можливий бойкот Євро.