Корабель ЧФ Росії повернувся з Середземного моря до Севастополя

Сторожовий корабель (СКР) Чорноморського флоту Росії "Сметливый" повернувся в четвер до Севастополя з Середземного моря після походу, який зайняв два місяці, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов.

"СКР виконував завдання в різних районах Середземного моря, пройшовши більше 11 тисяч морських миль", - сказав Трухачов.

Корабель відвідав сирійський порт Тартус, де розташовується пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ, щоб поповнити запаси води і палива.

Безпека СКР при проході проток і стоянці в іноземному порту забезпечувала група антитерору - окрема бригада морської піхоти ЧФ РФ.

Днями з далекого плавання повернувся також морський танкер "Иман", який забезпечував діяльність сил ВМФ в акваторії Середземного моря.