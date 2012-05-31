Корабель ЧФ Росії повернувся з Середземного моря до Севастополя

14:59, 31 травня 2012
Крым
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Позаду 11 тисяч миль

Сторожовий корабель (СКР) Чорноморського флоту Росії "Сметливый" повернувся в четвер до Севастополя з Середземного моря після походу, який зайняв два місяці, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов.  

"СКР виконував завдання в різних районах Середземного моря, пройшовши більше 11 тисяч морських миль", - сказав Трухачов.

Корабель відвідав сирійський порт Тартус, де розташовується пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ, щоб поповнити запаси води і палива.  

Безпека СКР при проході проток і стоянці в іноземному порту забезпечувала група антитерору - окрема бригада  морської піхоти ЧФ РФ.  

Днями з далекого плавання повернувся також морський танкер "Иман", який забезпечував діяльність сил ВМФ в акваторії Середземного моря.

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