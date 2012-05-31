Морські піхотинці атакуватимуть противника в Криму

Буде "картинка", драйв, динаміка

У Криму триває польовий вихід зведеної роти морської піхоти. Йде підготовка підрозділу до оцінки на взаємосумісність з кращими бойовими підрозділами країн світу, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони. Оцінка взаємосумісності відбудеться під час міжнародних українсько-американських навчань “Сі бриз-2012”. Командир десантно-штурмового відділення старший сержант Сергій Руденко задоволений підготовкою: "Силами взводів зведеної роти захоплено об’єкт “Альфа”. Відпрацьовано інші бойові завдання. Злагодження пройшло успішно. Команди - англійською". 1 червня на полігоні Старого Криму відбудеться атака противника, стрільби, дії у складі миротворчого контингенту, маскування морських піхотинців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter