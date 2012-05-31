Крим виставив 111 га на аукціон

Кримська філія підприємства "Центр державного земельного кадастру" виставила на аукціон 27 червня 10 ділянок загальною площею понад 111,1 га. 8 - для продажу та 2 права оренди на 20 років, йдеться в оголошенні про проведення торгів.

6,9456 га та 6,7547 га в Бахчисарайському район, у районі села Верхоріччя, для будівництва об'єкта рекреаційного призначення. Стартова ціна першого - 656,8 тис. грн., другого - 638,8 тис. грн.

20 га в районі Насипнівської сільради (Феодосія) для будівництва об'єкта рекреаційного призначення. Стартова ціна - 2,428 млн грн.

2 га у Сімферопольському районі, у районі селища Шкільне, для розміщення виставочного центру. Стартова ціна - 1,659 млн грн.

1 га у Сімферопольському районі, у районі села Родникове, для розміщення об'єктів комерційного призначення: автомагазину, автомийки, СТО. Стартова ціна - 888,9 тис. грн.

9 га за 1,5 км на захід від селища Новоозерне і за 0,6 км від озера Донузлав для будівництва об'єкта рекреаційного призначення. Стартова ціна - 1,106 млн грн.

15,0368 га за 1 км на захід від Новоозерного і за 0,6 км від Донузлава для об'єкту рекреаційного призначення. Стартова ціна - 1,848 млн грн.

30 га на 1,5 км на захід від Новоозернеого за 1 км від Донузлава для будівництва об'єкта рекреаційного призначення. Стартова ціна - 3,688 млн грн.

Права оренди на 20 років: на 18 га на березі Чорного моря, на відстані 1,6 км на схід села Штормове, і 2,4 га в районі селища Новофедорівка, за 76 м від моря, для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Стартова ціна першого - 1,633 млн грн, другого - 388 тис. грн.