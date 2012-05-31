Екс-мера Гурзуфа знову судитимуть

Прокуратура Криму передала до суду кримінальну справу щодо колишнього селищного голови Гурзуфа Віктора Гамаля, який обвинувачується в незаконному розпорядженні ділянками загальною площею майже 1 га землі вартістю більш як 2 млн гривень, повідомляє прес-служба наглядового відомства.

Гамаль обвинувачується також у завданні 1,5 млн гривень збитку бюджету Гурзуфа в результаті «умисного невиконання зобов`язань перед інвестором».

«Кримінальну справу за фактом зловживання обвинуваченим службовим становищем, перевищення повноважень і здійснення посадової фальсифікації направлено до суду для розгляду по суті», - сказано в прес-релізі.

Алуштинський міськсуд у грудні 2011 року засудив Гамаля та екс-землевпорядника селищної ради, які обвинувачувалися в незаконному виділенні комерційній фірмі 1,3 га землі з розташованими на ділянках берегоукріплювальними спорудами, до 4 років в`язниці, звільнивши від покарання з випробувальним терміном 2 роки. При цьому суд виніс постанову стягнути з них 1,5 млн гривень збитку, завданого в результаті будівництва елінгів.

Гамаль керував Гурзуфом з 2002 по листопад 2010 року.