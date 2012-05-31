Сімферопольського мільйонера позбавили частини землі
17:36, 31 травня 2012Крым
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Рішення міськради
Сімферопольська міська рада на сесії в четвер вирішила забрати в сім'ї бізнесмена Йосипа Файнгольда дві ділянки землі, які були виділені в 2009 році.
Так, депутати припинили дію договорів оренди на 0,0063 га по вул. Треньова і 0,0072 га по вул. Беспалова/ул. Алуштінська.
Перша ділянка була передана Йосипу, друга - Ірині Файнгольд.
Рішення міськради були прийняті у зв'язку з придбанням іншою особою права власності на будівлі.
За матеріалами КІА
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