Сімферопольського мільйонера позбавили частини землі

Сімферопольська міська рада на сесії в четвер вирішила забрати в сім'ї бізнесмена Йосипа Файнгольда дві ділянки землі, які були виділені в 2009 році.

Так, депутати припинили дію договорів оренди на 0,0063 га по вул. Треньова і 0,0072 га по вул. Беспалова/ул. Алуштінська.

Перша ділянка була передана Йосипу, друга - Ірині Файнгольд.

Рішення міськради були прийняті у зв'язку з придбанням іншою особою права власності на будівлі.

За матеріалами КІА