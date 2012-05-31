Зеку передали наркоту в підгузнику

Співробітники міліції зловили молоду жінку, яка намагалася передати наркотики в дитячому підгузнику ув'язненому, що відбуває покарання в колонії у Керчі, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

"Жінка з немовлям на руках пройшла дорогу в декілька сотень кілометрів, щоб зустрітися з ув'язненим, який не є їй ні родичем, ні батьком дитини", - говориться в прес-релізі.

Під час проходження догляду в кімнаті для побачень вона викинула у відро для сміття згорток, заявивши, що це використаний підгузник. Співробітники колонії вирішили перевірити "памперс", там була загорнута коробка від мобільного телефону, заповнена марихуаною.

Жінці пред'явили звинувачення за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - незаконне перевезення наркотиків з метою збуту. Вона знаходиться під підпискою про невиїзд.