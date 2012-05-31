Севастополь відвідали турецькі військові

Турецька військова делегація знаходиться в Севастополі з офіційним візитом. Тимчасово виконуючий обов'язки командувача Військово-морськими силами України віце-адмірал Юрій Ільїн обговорив з начальником генерального штабу ВС Туреччини генералом армії Наджетом Озелем перспективи співпраці між озброєними силами двох держав, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Зокрема, йшлося про співробітництво українських і турецьких ВМС у безпекових регіональних ініціативах - Чорноморської групи військово-морського співробітництва "Блексіфор" та операції “Чорноморська гармонія”, багатонаціональних навчаннях. Учасники зустрічі висловили переконання, що участь флотів обох держав у цих заходах сприяє підтриманню стабільності та безпеки у Чорному морі, зміцненню довіри та співробітництва між країнами Чорноморського регіону, досягненню взаємосумісності міжнаціональних угруповань.

Ільїн подякував Озелю за сприяння у навчанні українських морських офіцерів у навчальних закладах ЗС Туреччини, консультативну підтримку з боку турецьких ВМС в питаннях підготовки до боротьби з піратством.

Озель підкреслив, що візит в Україну для нього є дуже важливим, оскільки Туреччина та Україна як країни, які забезпечують безпеку у Чорному морі, мають розширювати двостороннє співробітництво.