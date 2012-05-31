Порт Феодосії "переплатив" півмільйона за послуги

Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу щодо в.о. начальника портофлоту морського торговельного порту Феодосії за підозрою у порушеннях при закупівлі державним підприємством послуг, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Держпідприємство у 2010-2011 роках незаконно витратило майже 570 тисяч гривень. Така сума необґрунтовано перерахована підрядчику за ремонтні роботи, які фактично не були виконані», - зазначається у прес-релізі.

Справу порушено за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків).

Прізвище підозрюваного не розголошується.

Порт спеціалізується на перевалюванні нафти і нафтопродуктів, а також займається перевалюванням сухих вантажів.