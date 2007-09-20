Цушко назвав умову, за якої ЧФ РФ у 2017 році залишить Крим

Севастополь. 20 вересня. УНІАН. Кандидат у народні депутати від СПУ Василь ЦУШКО вважає, що Чорноморський флот РФ у 2017 році залишить Крим, якщо Україна після ініційованого Партією регіонів референдуму отримає статус нейтральної держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

Зокрема, за словами В.ЦУШКА, «Чорноморський флот буде у Севастополі до угоди, до 2017 року він буде тут, а далі життя покаже. Якщо Україна проведе референдум - причому я його підтримую - про статус України як нейтральної країни, то, скоріш за все, флот Росії у 2017 році піде, і ми будемо країною з нейтральним статусом».

Тому, як вважає В.ЦУШКО, «до 2017 року навколо флоту Росії немає чого підіймати якесь політиканство, він тут законно перебуває згідно з договором, і нічого будоражити народ і тих членів сімей, які тут живуть і служать тощо».

Крім того, на думку В.ЦУШКА, «Російська держава теж над цим замислюється, готує якусь базу. Це вже їх проблеми, звичайно».