Відкрито пам’ятник бойовій машині піхоти

Севастополь. 20 вересня. УНІАН. У севастопольському «Сквері воїнів-інтернаціоналістів» сьогодні відкрили пам’ятник бойовій машині піхоти - БМП-1.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації, учасник бойових дій в Афганістані Сергій КУНІЦИН під час мітингу з нагоди відкриття пам’ятника зазначив, що коли він прийшов працювати у Севастополь, «афганці» йому сказали, що “десь на складі припадає пилом бойова машина піхоти, що реально воювала в Афганістані, підірвана, залікована, і навіть постамент під неї був, і ми разом з афганським братством Севастополя прийняли рішення» щодо її встановлення у «Сквері воїнів-інтернаціоналістів.

За словами С.КУНІЦИНА, «звичайно, Україна переживає складний період, але я можу констатувати, що у нас є місто-герой Севастополь, у нас є два флоти, у нас є героїчна історія, у нас є те, чого немає у багатьох, і ми повинні виховувати усіх на бойових традиціях тих людей, які проливали кров за честь і незалежність нашої батьківщини».

Як зазначив під час відкриття пам’ятника голова Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць СНД, герой Радянського Союзу Руслан АУШЕВ, «бойова машина піхоти дійсно є символом Афганістану».

Як сказав Р.АУШЕВ, «ця машина зберегла тисячі і тисячі життів солдат і офіцерів, які виконували свій обов’язок», і тому, на його думку, відкриття такого пам’ятника у Севастополі є «гідним вкладом в загальну картину на просторах СНД в увічненні цієї пам’яті».

У мітингу також взяли участь і виступили голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ, помічник командувача ВМС України капітан 1 рангу Микола КУЛІШ, ветерани «афганської» і Великої Вітчизняної війни.