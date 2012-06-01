ПР висунула кандидата в депутати Криму в "вотчині" Гриценка

Партія регіонів висунула голову Ленінської районної державної адміністрації Валерія Степанова кандидатом в депутати Верховної ради Криму від ПР на проміжних виборах в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №39 (Ленінський район).

Таке рішення прийняли делегати партконференції в п'ятницю в Сімферополі.

Лідер кримських "регіоналів", голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов оцінив шанси однопартійця перемогти на виборах як високі.

Виборча комісія Криму призначила вибори на 1 липня у зв'язку з набуттям чинності обвинувального вироку Коммунарського районного суду Запоріжжя у справі проти кримського депутата Анатолія Гриценка (Партія регіонів).

Гриценко, затриманий в січні 2011 року за підозрою у відчуженні землі під час перебування на посаді голови Ленінської райдержадміністрації Криму (2001-2005 рр.), вийшов з-під варти 20 березня 2012 року. Суд в Запоріжжі визнав його винним в перевищенні службових повноважень у ході розпорядження землями радгоспу "Азовський" і призначив покарання у вигляді двох років в'язниці, від якого звільнив з випробувальним терміном на два роки.

За попередніми підрахунками, витрати Ленінської районної та дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення проміжних виборів становитимуть 450 тысяч гривень.