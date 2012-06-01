Політолог вважає робочим список кримської ПР, що гуляє в мережі

Список потенційних кандидатів від Партії регіонів в депутати Верховної ради України в округах в Криму, що з'явився в інтернет-ЗМІ, є робочим, при цьому свідчить про намір політсили віддати більшість місць вихідцям з півострова, вважає політолог Олександр Форманчук.

"Від джерел близьких до керівництва відомо, що це список не позбавлений сенсу, але він ще не пройшов ще певну процедуру затвердження і є робочим. Проте, там є речі, які заслуговують на увагу. Кілька місяців тому говорили, що в цьому списку буде багато донецько-макіївських і якихось інших приїжджих, Могильов тоді пообіцяв, що там буде максимальна кількість кримських, і він додержав своє слово", - сказав співголова Кримської асоціації політологів у коментарі "УНІАН-Крим".

Форманчук не виключив також, що в списку можуть помінятися прізвища кандидатів в одному-трьох округах.