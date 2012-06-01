"Таврія" залишилася без тренера

15:58, 01 червня 2012
Крым
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Семена Альтмана звільнили

Рада засновників спортивного клубу "Таврія" (Сімферополь) звільнила Семена Альтмана з посади головного тренера футбольної команди, повідомила прес-служба "Таврії". 

"Разом з Альтманом залишає "Таврію" і весь його тренерський штаб. Ім'я нового головного тренера буде названо пізніше", - говориться в прес-релізі. 

Альтман був тренером "таврійцев" близько року. 

Раніше він працював в тренерському штабі збірної України і в структурі ФФУ.

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