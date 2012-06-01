"Таврія" залишилася без тренера

Рада засновників спортивного клубу "Таврія" (Сімферополь) звільнила Семена Альтмана з посади головного тренера футбольної команди, повідомила прес-служба "Таврії".

"Разом з Альтманом залишає "Таврію" і весь його тренерський штаб. Ім'я нового головного тренера буде названо пізніше", - говориться в прес-релізі.

Альтман був тренером "таврійцев" близько року.

Раніше він працював в тренерському штабі збірної України і в структурі ФФУ.