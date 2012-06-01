Погода в Україні на суботу

Дощову погоду з грозами обіцяють 2 червня в Україні.

Як повідомив Укргідрометцентр, сильні дощі очікуються вночі у північних та центральних областях, вдень на Лівобережжі, в окремих пунктах град, лише вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї без опадів.

Вітер переважно західний та південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в західних областях місцями 6-8° тепла; вдень 20-25°, у західних, північних та Вінницькій областях 14-19°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві вночі та вранці дощі, грози, місцями сильні дощі та шквали 15-20 м/с; вдень подекуди невеликий дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.