Славко і Славек тепер на марці

Поштова марка «УЄФА ЄВРО 2012тм» (Славко і Славек), де зображені офіційні талісмани Чемпіонату Європи з футболу, вводиться в обіг 1 червня, повідомив центр зв’язків із громадськістю Укрпошти.

Урочиста церемонія спеціального погашення марки відбулася в міжнародному дитячому центрі «Артек» в Криму.

Укрпошта зазначає, що прагне виховати нове покоління колекціонерів поштових марок, яким нині по 12-14 років. Для цього в компанії спільно з Асоціацією філателістів України розробляється програма розвитку дитячої філателії, яка передбачає цілу низку заходів для заохочення збирання дітьми українських марок та посилення культури листування. Один з таких заходів пройшов в «Артеку».

Укрпошта раніше випустила поштовий блок «УЄФА ЄВРО 2012тм. Україна-Польща» і дві зчіпки по чотири марки в кожній: «Міста-господарі УЄФА Євро 2012» та «Футбольні арени УЄФА Євро 2012».