Українські митники залишили росіянина без $87 тисяч у Криму

Співробітники митниці знайшли та затримали понад 87 тисяч доларів у громадянина Російської Федерації - пасажира авіарейсу «Москва-Сімферополь», який обрав спрощений режим митного контролю, повідомила прес-служба кримської митниці.

Росіянин не заповнював митну декларацію та не заявив в усній формі про наявність валюти. Під час здійснення митного контролю за допомогою технічних засобів у нього знайшли 100 тисяч доларів. Відповідно до постанови Національного банку громадяни можуть ввозити в Україниу без декларування валюту у розмірі, що не перевищує 10 тисяч євро або її еквіваленті по курсу НБУ. Кошти, які перевищували ліміти, затримані.

Митники склали протокол про порушення.