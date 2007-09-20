Цушко: Одні говорять, що я - герой, інші говорять, що я - ворог

Сімферополь. 20 вересня. УНІАН. Кандидат в народні депутати від СПУ, міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО вважає, що Україна зараз знаходиться біля «небезпечної межі», оскільки в країні - двовладдя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні в Сімферополі, на зустрічі із студентами одного з кримських вузів.

За словами міністра, «ми виходимо до небезпечної межі. Чому це відбувається? Тому що в країні двовладдя. У нас існує сьогодні влада парламентської коаліції на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ, МОРОЗОМ і СИМОНЕНКОМ, і уряд у них. І є друга частина влади - є Президент ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО». «У нас немає опозиції, - сказав В.ЦУШКО. - У Президента ЮЩЕНКА під контролем СБУ, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, губернатори всіх областей і глави адміністрацій всіх районів. До речі, губернатори і глави адміністрацій не завжди виконують ухвали уряду. Тобто ЯНУКОВИЧ уміє, але не може на них впливати. І у нас є ТИМОШЕНКО, яка контролює 17 обласних рад, і її представника – голову Верховного суду. Маємо двовладдя!».

За словами В.ЦУШКА, зокрема через те, що в державі двовладдя, для одних він - герой, а для інших – ворог. «Одні говорять, що я - герой, інші говорять, що я - ворог», - відзначив В.ЦУШКО, згадуючи про травневі події в Генеральній прокуратурі країни. Глава МВС в черговий раз заявив, що Генпрокуратуру захопили цивільні особи під керівництвом «авантюристів з Секретаріату Президента», а міліція лише «дала їм по зубах». «Я примусив їх дотримуватися закону, - заявив В.ЦУШКО. - І вони ні за що не можуть мене притягти, тому що я діяв згідно із законом». Він також заявив, що потім зупинив входження внутрішніх військ до Києва. «Насправді, я двічі зупиняв початок громадянської війни в країні», - сказав В.ЦУШКО. За його словами, «це і дратує одних», а для інших він – герой.

Спілкуючись з журналістами, В.ЦУШКО заявив, що йому шкода, «що до сьогоднішнього дня Президент не розібрався, що Генеральну прокуратуру захопили цивільні особи під керівництвом двічі генерала ГЕЛЕТЕЯ, а ЦУШКО прийшов і навів лад». «Доведіть йому (Президентові – УНІАН), що відбувалося в Генеральній прокуратурі», - попросив глава МВС журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб ”забезпечити законний порядок в країні”.

У свою чергу працівники Управління держохорони прибули в Генпрокуратуру, щоб гарантувати призначення Віктора ШЕМЧУКА керівником відомства.

Також в Генпрокуратуру прибув В.ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу ”Беркут”. Вони влаштували бійку з представниками Управління державної охорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора. Крім того, в будівлі Генпрокуратури депутати коаліції виштовхали з кабінету генпрокурора начальника Управління держохорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ. При цьому вони зламали двері в кабінет.

За перевищення службових повноважень відносно В.ЦУШКА було порушено кримінальну справу.

19 червня стало відомо, що Печерський райсуд відмінив ухвали про порушення кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будівлі Генпрокуратури 24 травня, у тому числі і справу проти В.ЦУШКА.