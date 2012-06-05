Хвора скоїла спалення в Криму

Мешканка Керчі, яка перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері, скоїла суїцид шляхом спалення, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Трагедія сталася 4 червня.

"В службу порятунку надійшло повідомлення про загорання одягу на жінці в під'їзді. Вона вибігла зі своєї квартири і стукала в двері сусідів, щоб вони надали допомогу. Загоряння викликав легкозаймистий матеріал, яким була облита тканина", - йдеться в прес-релізі.

Тіло 52-річної жінки було знайдено на сходовій клітці 4-го поверху. В коридорі її квартирі на 5-му поверсі була виявлена пластикова літрова каністра, наповнена рідиною, схожою на розчинник.