Моряки відбили напад на штаб

Військові моряки відбили напад двох невідомих на штаб частини в Криму, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"5 червня, близько 1.30, було здійснено збройний напад на військовослужбовців, які несли чергування в штабі однієї з частин Військово-морських сил. Нападники мали холодну зброю. Напад було відбито, зловмисники зникли у невідомому напрямку. Із військовослужбовців ніхто не постраждав, матеріальних збитків завдано не було", - йдеться в прес-релізі.

Міліція, служба безпеки, військова прокуратура та військова служба правопорядку у Збройних силах проводять розслідування.