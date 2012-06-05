Моряки відбили напад на штаб
19:04, 05 червня 2012Крым
0 0
Невідомі мали холодну зброю
Військові моряки відбили напад двох невідомих на штаб частини в Криму, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
"5 червня, близько 1.30, було здійснено збройний напад на військовослужбовців, які несли чергування в штабі однієї з частин Військово-морських сил. Нападники мали холодну зброю. Напад було відбито, зловмисники зникли у невідомому напрямку. Із військовослужбовців ніхто не постраждав, матеріальних збитків завдано не було", - йдеться в прес-релізі.
Міліція, служба безпеки, військова прокуратура та військова служба правопорядку у Збройних силах проводять розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter