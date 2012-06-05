Понад 100 мін знайшли в Криму

Понад 100 мінометних мін радянського виробництва часів Великої Вітчизняної війни знашли в Армянську в Криму. Рятувальники готуються вивезти їх на полігон і знищити, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Місцевий житель знайшов декілька підозрілих металевих предметів 2 червня в 100 метрах від дачного масиву "Заря" і звернувся до правоохоронних органів. Виклик було перенаправлено в службу порятунку.

Співробітники МНС ідентифікували знахідки, як мінометні міни 82 калібру 1943 року. Радіус розльоту осколків вибухонебезпечних предметів в дії, на відкритій місцевості, може скласти до 500 метрів.

"Імовірно, у місці, де були знайдені міни, у роки війни знаходились дві мінометні позиції радянських військ, розташовані на відстані 30 метрів одна від одної. Згодом, були знищені вогнем артилерії противника", - йдеться в прес-релізі.

Ведеться обстеження території в радіусі 0,785 га. Станом на вечір вівторка знайдено близько 120 мін.